Tome nota da agenda desta quarta-feira

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10h30, no Campus Universitário da Penteada, o Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN). Às 17 horas, o chefe do executivo regional irá estar presente, pelas 17 horas, na Sessão Solene do Dia da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, estarão presentes, pelas 17 horas, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, para a sessão solene de abertura do ano académico 2020/2021.

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial promove, às 15 horas, através da plataforma ‘Zoom’, uma sessão de divulgação do Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região, o INICIE+.

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira realiza uma conferência de imprensa, pelas 11h15, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, após a entrega de uma nota de protesto pela falta de democracia participativa na ALM ao seu Presidente.

O secretário regional de Mar e Pescas, apresenta, pelas 11h30, no Gabinete da Secretaria, na Avenida do Mar, o Seminário e Exposição MARISCOMAC, que se realiza no Porto Santo.

A ALM recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária.

A CDU promove, às 11 horas, na Freguesia do Imaculado Coração de Maria, uma iniciativa política no sentido de abordar os problemas da falta de acessibilidades que afecta as populações e denunciar as falsas promessas do executivo da Câmara do Funchal.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) promove a apresentação do peditório, pelas 11 horas, no anexo do Núcleo Regional, na Rua Elias Garcia.

A ALM acolhe, pelas 14h30, a reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

Às 16 horas, a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, descerrará a placa alusiva ao anúncio oficial da ilha do Porto Santo como Reserva da Biosfera da UNESCO, no Largo do Pelourinho, Vila baleira.

'Trabalho a recibos verdes, compensa?' é como se intitula a sessão de esclarecimento que decorre, pelas 10h30m, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Às 18 horas realiza-se a apresentação da última Encíclica do Papa Francisco, no Salão Nobre da ALM. O presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, estará presente na iniciativa.

A Câmara Municipal do Funchal apresenta a 2.ª edição do IMAGE PLAY - International Video Art Festival, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Arranca, pelas 21 horas, a temporada artística da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da ALM.