Nova Deli impõe teletrabalho e dias sem carro devido à crise de combustível

As autoridades de Nova Deli anunciaram ontem medidas de emergência para reduzir o consumo de combustível durante os próximos 90 dias, incluindo teletrabalho parcial para funcionários públicos e apelos a dias sem carro.

A decisão surgiu poucos dias depois de o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ter apelado à população para reduzir o consumo de gasolina e gasóleo perante as perturbações globais causadas pelo conflito no Médio Oriente e pelo bloqueio do estreito de Hormuz.

A presidente de Câmara de Nova Deli, Rekha Gupta, anunciou que vai implementar dois dias de teletrabalho por semana para funcionários cujas funções permitam trabalho remoto.

Gupta apelou ainda ao sector privado para adotar voluntariamente medidas semelhantes.

As medidas incluem também a redução das deslocações oficiais, o cancelamento de grandes eventos governamentais durante os próximos três meses e a suspensão de viagens oficiais ao estrangeiro durante um ano.

As autoridades locais anunciaram igualmente a suspensão, durante seis meses, da compra de novos veículos movidos a gasolina, gasóleo, gás natural comprimido (GNC) e sistemas híbridos.

Apesar das restrições, a Índia continua a ser um dos poucos países da região onde os preços da gasolina e do gasóleo ainda não aumentaram nos postos de abastecimento e onde não foi introduzido racionamento de combustível.

Contudo, o conflito no Médio Oriente já provocou uma subida significativa do preço do gás de petróleo liquefeito (GPL), muito utilizado para cozinhar em milhões de lares indianos.

No domingo, Narendra Modi alertou para o impacto económico da crise energética e apelou também à contenção no uso de divisas estrangeiras.

A Índia, terceira maior consumidora mundial de petróleo, depende fortemente das importações energéticas, incluindo do petróleo transportado através do estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas globais para exportação de crude do Golfo.