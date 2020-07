Tome nota da Agenda desta quarta-feira, 15 de Julho

- O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visitam às 10 horas, as obras que decorrem na Pousada da Juventude.

- O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, participa numa Reunião de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, através de videoconferência, a partir da Quinta Vigia.

- Às 10h30, Miguel Albuquerque, visita o Engenho do Norte, localizado no Porto da Cruz.

- A Câmara Municipal do Funchal realiza, às 11 horas, uma cerimonia no Antigo Matadouro do Funchal, para assinalar o início da requalificação do Polo de Criatividade, Cultura e Empreendedorismo.

- Já Rui Barreto, secretário regional de Economia, inicia às 11h30, uma visita à empresa FN Hotelaria, sedeada no Parque Empresarial da Zona Oeste, Lote 8 R, em Câmara de Lobos. As declarações estão marcadas para as 12 horas.

- Paulo Cafôfo, enquanto candidato à liderança do Partido Socialista da Madeira, realiza, às 12h45, uma conferência de imprensa na Sede do PS-Madeira, na Rua da Alfândega, Funchal.

- - A Associação de Promoção da Madeira organiza, às 16 horas, o Webinar sobres ‘Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos na Região da Madeira’, onde será feita uma apresentação do Programa de Certificação de Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos, destinado às empresas do setor do turismo da Região Autónoma da Madeira, onde serão explicadas as vantagens de adesão ao programa, bem como as etapas do processo de Certificação da SGS.





- A Câmara Municipal do Funchal reabre ao público, esta quarta-feira, 15 de Julho, a Biblioteca Municipal do Funchal, de modo a que os munícipes possam voltar a usar aquelas instalações para leitura, investigação e efectuar presencialmente o levantamento de livros. Este é mais um espaço de interacção social e cultural do município a retomar a sua actividade, depois da abertura, na semana passada, do Museu Henrique e Francisco Franco e do Museu A Cidade do Açúcar.