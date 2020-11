Tome nota da agenda desta quarta-feira

- Os deputados madeirenses reúnem-se em sessão plenária.

- A Associação de Atletismo da Madeira assina, pelas 11 horas, um Protocolo com o Município do Porto Moniz. Na ocasião, será apresentado o Campeonato Europeu de Masters de Montanha e Trail (EMMTRC).

- Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo reúnem-se no Parlamento madeirense a partir das 11 horas.

- A Escola da APEL, em parceria com a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, apresenta, às 14 horas, o projecto ‘Adopta um Avô’, financiado pelo Fundo Social Europeu na sua tipologia ‘Serviços e Redes de Intervenção social e da saúde’.

- O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e a Eurodeputada Sara Cerdas marcam presença, esta tarde, na cerimónia de entrega de prémios da primeira edição do Europe Calling, que terá lugar no Centro de Juventude do Funchal, às 14 horas.

- Logo depois, às 15 horas, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega do prémio de melhor aluno do ano lectivo de 2019/2020 da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, que terá lugar no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

- O secretário regional de Economia, Rui Barreto, marca presença, pelas 18 horas, na inauguração do Mercado de Automóveis Usados. O evento terá lugar no Madeira Tecnopolo entre os dias 4 e 8 de novembro.

- O deputado madeirense na Assembleia da República, Paulo Neves, participa na conferência on-line da Comissão Política do PSD de Portimão, agendada para as 21 horas.

- O Roteiro Geração Madeira, iniciativa da eurodeputada Sara Cerdas, está de volta, desta vez ao concelho de São Vicente. A iniciativa, focada no sector do turismo, pretende ouvir e receber no terreno as preocupações e contributos da população madeirense, aprofundando um trabalho de proximidade, enquanto cria sinergias com as mais diversas instituições. Esta quarta-feira fica marcada por uma visita ao Solar da Bica, unidade de turismo rural em São Vicente.