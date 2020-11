Heliporto do Hospital era notícia há 15 anos

Há 15 anos, o destaque da edição impressa do DIÁRIO de Notícias era dado ao heliporto do Hospital que, embora tendo sido inaugurado no mês anterior, ainda não tinha funcionado devido à falta de um elevador.

No Canal Memória de hoje, recordamos a edição de 10 de Novembro de 2005, em que se dava conta que "o edifício anexo do Hospital Central do Funchal foi inaugurado por Alberto João Jardim no último dia da campanha eleitoral para as autárquicas, mas, um mês depois, as obras continuam. Operacionais estão apenas os 700 lugares de estacionamento pago. A instalação de laboratórios e serviços hospitalares aguarda por concurso público e, no topo do prédio, o heliporto não tem uso enquanto não existir elevador".

A situação acabaria por ser resolvida e hoje, 15 anos depois, o heliporto e todos os serviços até agora instalados no edifício, funcionam normalmente.

Na edição impressa de 10 de Novembro de 2005, o DIÁRIO dava também destaque aos estragos causados pelas obras do túnel de São João nas casas vizinhas ainda estarem por pagar e ao facto da lota do Paul do Mar estar a funcionar num contentor.

Há 15 anos, o Governo Regiobal dizia que apanha de lapas vai ser limitada a 200 quilos por dia e por barco. O decreto legislativo de Manuel António Correia, então secretário regional, previa que os particulares pudessem capturar até três quilos por dia.

"Bronca no Porto - Falta de rebocador impede que 'Athena' faça escala, com grandes prejuízos", "Câmara sem espaço - Autarca de Santa Cruz vai dispersar serviços por espaços alugados", "Praia serve de aterro - Toneladas de terra na Praia Formosa", "Marionetas em Machico - Teatro do Porto actua no Fórum" e "UMa muito procurada - Universidade é a quinta em colocações" foram as outras notícias a merecer chamada à primeira página há 15 anos.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 10 de Novembro de 2005.