Santa Cruz acusa deputado municipal de "desonestidade"

"Há várias formas de estar em política, a do deputado municipal do PSD, Bruno Camacho, é a da desonestidade. Esta é a palavra que melhor define o comunicado que ontem produziu como reacção ao programa de formação e emprego anunciado pela Câmara Municipal de Santa Cruz".

É desta forma que a autarquia de Santa Cruz reage, esta terça-feira, às declarações do social-democrata Bruno Camacho que ontem acusou o presidente daquele município de "aproveitamento político" , na sequência de Filipe Sousa ter respondido ao DIÁRIO, avançando que o município lançaria um programa de Formação e Emprego direccionado para empregados de longa duração e jovens. Isto, a propósito da nossa manchete de ontem, que revelou que os concelhos de Câmara de Lobos, seguido pelo de Santa Cruz, são os mais afectados na Região pela perda de postos de trabalho como consequência da pandemia.

Hoje, foi a vez da Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC) redigir um comunicado para acusar o deputado municipal Bruno Camacho de ser "desonesto quando afirma que esta autarquia quer enganar os desempregados, no sentido de que o programa anunciado não vai resolver o problema do emprego". É que, escreve a CMSC, "Bruno Camacho sabe perfeitamente que o programa anunciado não tem esse objectivo, nem compete às autarquias uma política de emprego, dado que, segundo a lei nº 75/2013, de 12 de setembro. essa não é uma atribuição dos municípios".

O que Santa Cruz pretende, assegura a autarquia, é "contribuir para o adquirir de novas valências aos que vierem a ser integrados no citado programa. Valências que depois possam abrir novas possibilidades de emprego". Tudo dentro das "possibilidades financeiras" da câmara municipal.

"O senhor deputado municipal Bruno Camacho é desonesto quando atribui as culpas do desemprego à Câmara de Santa Cruz, quando sabe perfeitamente que as políticas de emprego são competência dos Governos e do modelo de desenvolvimento por estes definido. Se há desemprego na Região, a culpa não é de certeza das câmaras que não têm competência nessa área. A culpa é de mais de quarenta anos de Governo Regional do PSD e do modelo de desenvolvimento que tem vindo a ser implementado. Situação que piorou, e muito, com a pandemia", insiste o executivo camarário liderado por Filipe Sousa.

Mais: "O senhor deputado municipal Bruno Camacho é desonesto quando acusa a actual gestão autárquica em Santa Cruz de promover a precariedade laboral através de recibos verdes. A este propósito, refira-se que quando chegámos a este município, o anterior executivo, que era PSD, tinha dezenas de recibos verdes, muitos há mais de 10 anos, numa situação que fomos nós a regularizar. O senhor deputado municipal Bruno Camacho é desonesto quando elogia a política de emprego do Governo Regional e quando dá a entender, mentindo, que só o Governo tem tentado atenuar os efeitos da pandemia. Passa por cima, de forma desonesta, de todas as medidas sociais implementadas em Santa Cruz. ", lê-se também no comunicado enviado para as redacções, que não acaba por aqui.

O senhor deputado municipal Bruno Camacho é desonesto quando afirma que o crescimento do desemprego não está intimamente ligado à pandemia. Ora em todo o mundo se reconhece este facto, mas só na cabeça do senhor deputado Bruno Camacho é que esta ligação não existe. Nem conhece a realidade do seu concelho nem da sua região, com a tremenda crise na hotelaria e similares, nem o drama que vivem centenas de trabalhadores do aeroporto em layoff. Para o senhor Bruno Camacho, é tudo culpa da câmara. Câmara Municipal de Sant Cruz

Para concluir, a CMSC aponta ainda que o deputado municipal "desconhece competências das autarquias" e "parece desconhecer também as medidas que os autarcas do seu partido estão a tomar, já que em Câmara de Lobos também foi anunciado, pela insuspeito autarca do PSD, um programa de ocupação de desempregados".