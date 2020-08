Laboratório de Engenharia Civil avalia estrutura do prédio onde se deu a explosão

Tal como o DIÁRIO já deu nota, uma explosão de gás terá estado na origem de um incêndio que ocorreu esta manhã num prédio de habitação colectiva junto ao restaurante O Lagar, em Câmara de Lobos, e que provocou três feridos (pai, mãe e filho). Sendo que, ao que conseguimos apurar junto de fonte hospitalar, o pai é aquele que inspira maiores cuidados.

“Por volta das 8h30 deu-se uma explosão numa fracção habitacional de um edifício de habitação colectiva. Já estivemos nesse apartamento e tem danos avultados. Em termos estruturais no que concerne ao resto do prédio não nos parece, mas neste momento o Laboratório Regional de Engenharia Civil está a avaliar a situação, bem como as entidades policiais”, disse o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Pedro Coelho apontou que a situação parece ter sido provocada por uma explosão de gás, mas que “ainda é prematuro”, pelo que importa deixar os técnicos apurarem as verdadeiras causas do acidente. Para além da Polícia de Segurança Pública, no local também se encontram elementos da Polícia Judiciária.