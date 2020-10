Há 20 anos era notícia um conjunto de obras inauguradas e não concluídas

A 22 de Outubro de 2000, o destaque da edição do impressa do DIÁRIO era dado às várias obras que, mesmo ainda por concluir, tinham sido inauguradas, nomeadamente infra-estruturas e vias. No trabalho publicado, o DIÁRIO contava que antes das eleições Regionais, Alberto João Jardim desdobrava-se entre "as suas funções de presidente do Governo Regional e de líder do PSD. De dia, correndo de inauguração em inauguração. À noite, pedindo a ajuda dos madeirenses nos comícios e arraiais "laranja".

Mas nesta correria, muitas obras foram mesmo inauguradas estando por concluir. "Os casos mais evidentes são os das vias rápidas, sendo a inauguração do troço entre o Porto Novo e o aeroporto aquele que mais atenção despertou", relatava o DIÁRIO.

Na edição impressa de há 24 anos, era destacado o afundamento do 'Madeirense', considerado um momento histórico. "Faltavam onze minutos para as 18 horas quando o 'Madeirense' desapareceu, 'engolido' pelo mar, perante a emoção do seu comandante, Abreu Matos, bem como das. centenas de pessoas que em terra e no mar acompanharam uma operação sem precedentes em Portugal", relatava a reportagem do DIÁRIO que acompanhou todo o procedimento.

Há 20 anos era também notícia a contestação feita pelo Ministério Público à execução ordinária sobre os executados "Barbosa-Viagens e Turismo, Lda", José Quintal Barbosa e Sérgio Barbosa, e a polémica à volta da Associação de Socorros Mútuos '4 de Setembro', com a antecipação da primeira Assembleia Geral da nova direcção.

No Desporto, era notícia a vitória de Vítor Sá no Rali de Machico e a vitória do Porto frente ao Sporting em Alvalade. Sendo um domingo, e porque na altura ainda era publicada a Revista, a primeira página do DIÁRIO também remetia para o tema de capa daquele dia: o clube formado por apreciadores de charutos na Região.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO do dia 22de Outubro de 2000