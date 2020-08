Homem de 42 anos nos Cuidados Intensivos após explosão

Os três elementos da família (pai, mãe e filho) que esta manhã ficaram feridos após, ao que tudo indica, uma explosão de gás no apartamento onde viviam no concelho de Câmara de Lobos, apresentam estados de saúde diversos.

Ao que o DIÁRIO apurou o homem de 42 anos, e que já havia sido dado como o ferido mais grave, está agora nos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com queimaduras de 2.º grau e mantendo um prognóstico reservado. Já a mulher, de 40 anos, e o filho, de 7 anos, já receberam alta hospitalar, depois de prestados todos os cuidados no serviço regional de saúde.

A explosão deu-se pelas 8h30 e surpreendeu todos nas imediações do conjunto habitacional. O apartamento apresenta, como confirmado pelo autarca de Câmara de Lobos, danos avultados e não está habitável, pelo que a família deverá ficar, por agora, em casa de familiares.