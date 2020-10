Polícia na ‘mira’ das notícias há 19 anos

Na edição de 29 de Outubro de 2001, a Polícia de Segurança Pública surgia em duas das notícias que faziam a capa do DIÁRIO. O ‘Canal Memória’ foi repiscar esse jornal para deixar, hoje, testemunho do que então foi manchete.

Numa das notícias, as armas obsoletas são denunciadas. “Cerca de 70 a 80% dos agentes da PSP na Madeira saem em serviço com armas completamente obsoletas”, podíamos ler na capa deste matutino dessa segunda-feira. Mas esta era apenas uma das lacunas denunciadas, nessa altura, ao DIÁRIO, pelo delegado da ASPP na Região. Além disso, Jorge Silva, que então ocupava esse cargo, insistia na falta de meios humanos que afectavam o Comando Regional, ao mesmo tempo que dava conta de que o sistema de comunicações estava “desactualizado”. A carreira de tiro era uma miragem e a biblioteca não tinha livros. Alguns destes problemas mantêm-se actuais.

Mas a PSP era também notícia porque “um jovem empresário” acusava aquela força de segurança de “agressão na via pública”, ocorrida na Rua João Abel de Freitas, nos Viveiros. O Comando Regional da PSP, na pessoa do então subintendente Manuel Félix, dava conta de que os agentes em causa “foram vítimas de injúrias, ameaças e agressão corporal, tendo agido, neste sentido, em legitima defesa”.

Na mesma edição, os bombeiros voluntários de Santana mostravam desagrado com a diferenças de vencimento, quando comparados com outras corporações. A Caixa Galicia anunciava a abertura de um balcão na Madeira, em 2003, algo que nunca veio a acontecer.

Já na altura as relações da TAP com a Região não eram as melhores. O DIÁRIO dava conta de que a companhia de bandeira portuguesa tinha elaborado o horário de Inverno sem consultar os organismos regionais. Como consequência, a registar a redução do número de voos diários entre Funchal e Lisboa.