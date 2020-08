O Verão dos anos 90 no 'Canal Memória' de hoje

Hoje, no ‘Canal Memória’, levamo-lo até aos anos 90 do século passado. À distância de trinta anos, soa-nos estranho ouvir dizer que o mês de Agosto era uma “época tradicionalmente baixa” para o turismo. Por força dos constrangimentos sofridos em Canárias e no Algarve, a Madeira tinha saído a ganhar. Os hotéis estavam “à cunha”, algo muito anormal para a altura. Hoje, todos estes destinos se encontram a braços com sérios problemas no turismo, por força da pandemia da Covid-19.

Nesse dia 12, em pleno Verão, era manchete na edição do DIÁRIO o lançamento do concurso para a construção da Gare do Aeroporto do Porto Santo. Depois de Portugal ter rejeitado os apoios da África do Sul, com receio das ‘conotações’ com as políticas do apartheid, foi possível reunir as verbas necessárias, e o concurso, ainda que com atraso ao prometido por Cavaco Silva, deveria ser lançado em breve. O Orçamento de Estado contemplava “50 mil contos necessária para que as operações arranquem no terreno”, podemos ler na notícia.

Na mesma edição, espaço ainda para uma longa reportagem sobre as ilhas Selvagens e o papel de Paul Alexander Zino, um defensor da criação de uma reserva de aves marinhas naquele arquipélago.

Estas e outras notícias disponíveis, para leitura, aqui.