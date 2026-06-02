Rebentamento da rede de água no Pilar interrompe abastecimento

Devido ao rebentamento da rede de água no Caminho do Pilar, no Funchal, levou à interrupção temporária do abastecimento de água.

Segundo uma publicação da Câmara Municipal do Funchal, nas redes sociais, já estão no terreno, as equipas das Águas do Funchal, para resolução do problema, sendo que esta situação deverá ser resolvida ainda hoje.