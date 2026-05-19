PJ Madeira desmantela rede de tráfico de droga e faz oito detenções

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, informa que desmantelou, ontem, uma rede organizada de tráfico de estupefacientes que operava na Região e mantinha ligações ao continente, e que culminou na detenção de oito suspeitos, com idades compreendidas entre os 17 e os 63 anos, dois dos quais residentes na área de Leiria.

"Na operação, no âmbito da qual foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito e mandados de busca domiciliária pela autoridade judiciária competente, foram apreendidos cerca de 1,3 kg de estupefacientes, mais de 16 mil euros em numerário e diversos materiais utilizados na preparação, acondicionamento e distribuição de droga", pode ler-se no comunicado, onde também dá conta que foram apreendidos bens suspeitos de constituírem vantagens da actividade criminosa, reforçando os indícios recolhidos ao longo da investigação.

Os detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária, enquanto o inquérito é titulado pelo DIAP do Funchal.