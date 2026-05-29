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Câmara da Calheta alerta para possíveis constrangimentos no abastecimento de água

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Foto ShutterStock

A Câmara Municipal da Calheta informou, através das redes sociais, que poderão ocorrer interrupções e constrangimentos no abastecimento de água na freguesia do Paul do Mar, devido a uma intervenção necessária na rede de distribuição.

Segundo a autarquia, os trabalhos decorrem durante o dia de hoje e as equipas no terreno estão empenhadas em resolver a situação “o mais rapidamente possível”, com o objectivo de minimizar os incómodos causados à população.

A Câmara da Calheta agradece ainda a compreensão dos residentes afectados.

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