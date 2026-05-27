JPP considera que o abastecimento de medicamentos é um direito constitucional

Patrícia Spínola fez uma intervenção em que recordou as situações de falta de medicamentos na Região e os riscos para os doentes.

A deputada do JPP considera que a proposta do PSD que garante a prioridade no transporte de medicamentos para as Regiões Autónomas é, apenas, "aplicar o princípio da continuidade territorial".

Patrícia Spínola não tem dúvidas de que o mercado do medicamento "não se pode regular apenas por interesses comerciais" e que o que está em causa é um direito e um caso de protecção social.