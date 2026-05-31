Pagar apenas o mínimo do cartão de crédito pode custar-lhe centenas de euros

Neste explicador, vamos dizer-lhe as vantagens e desvantagens de pagar desde o mínimo à totalidade do valor usado através de um cartão de crédito. Vamos usar informação do Banco de Portugal, do Portal do Cliente Bancário, do Jornal Económico e da DECO PROTeste.

O cartão de crédito permite ao consumidor utilizar fundos disponibilizados por uma instituição financeira e reembolsá-los posteriormente, de acordo com as condições definidas no contrato (Portal do Cliente Bancário, Banco de Portugal, ‘O que é um cartão de crédito?’).

Para muitos consumidores, o cartão constitui uma ferramenta útil para gerir despesas ou enfrentar imprevistos. O problema surge quando o titular opta regularmente por pagar apenas o valor mínimo indicado no extracto mensal.

O que significa pagar o mínimo?

Os cartões de crédito oferecem normalmente várias modalidades de pagamento: liquidação integral da dívida; pagamento de uma percentagem do valor utilizado ou pagamento do montante mínimo definido pela instituição financeira (Portal do Cliente Bancário, Banco de Portugal, ‘Como reembolsar o cartão de crédito’).

Quando o cliente escolhe pagar apenas o mínimo, a parte restante da dívida não desaparece. Pelo contrário, permanece em aberto e continua sujeita à cobrança de juros.

Porque é que a dívida demora tanto tempo a desaparecer?

A razão é simples. Uma parte significativa da prestação mensal pode ser absorvida pelo pagamento dos juros, reduzindo apenas lentamente o capital em dívida.

O próprio Banco de Portugal alerta que quanto menor for o valor pago mensalmente, maior será o montante total de juros suportado e mais longo será o prazo necessário para liquidar a dívida (Portal do Cliente Bancário, Banco de Portugal, ‘Como reembolsar o cartão de crédito’).

Na prática, um consumidor pode passar anos a pagar uma compra efectuada com o cartão sem ter plena consciência do custo final associado.

Um exemplo concreto

Uma simulação divulgada pelo Jornal Económico analisou a compra de um computador no valor de 1.300 euros através de cartão de crédito. Com uma taxa anual de 15,7% e pagamentos mensais equivalentes a apenas 5% da dívida, o prazo de reembolso aproximava-se dos cinco anos e os juros totais atingiam cerca de 296 euros (Jornal Económico, ‘Em que consiste o pagamento mínimo do cartão de crédito?’, 11 de Dezembro de 2018).

Quando o valor pago mensalmente aumentava para 25% da dívida, os juros totais reduziam-se para aproximadamente 50 euros (Jornal Económico, ‘Em que consiste o pagamento mínimo do cartão de crédito?’, 11 de Dezembro de 2018).

Porque são os cartões de crédito um dos financiamentos mais caros?

O custo real do crédito é medido através da Taxa Anual de Encargos Efectiva Global (TAEG), indicador que inclui juros e outros encargos associados ao financiamento (Banco de Portugal, ‘O que é a TAEG e para que serve?’).

As taxas aplicadas aos cartões de crédito encontram-se habitualmente entre as mais elevadas do crédito ao consumo, razão pela qual pequenas dívidas podem tornar-se significativamente mais caras quando prolongadas durante vários anos (Banco de Portugal, ‘Taxas máximas no crédito aos consumidores’).

Porque tantas pessoas escolhem esta opção?

As razões variam. Algumas famílias enfrentam dificuldades financeiras temporárias. Outras recorrem ao pagamento mínimo para acomodar despesas inesperadas ou preservar liquidez até ao final do mês.

Existe ainda um factor frequentemente referido pelos especialistas em literacia financeira: muitos consumidores concentram-se no valor da prestação mensal e não no custo total da dívida ao longo do tempo (DECO PROTeste, "Cartões de crédito: como evitar pagar demasiado").

Como reduzir os custos?

Os especialistas recomendam:

• pagar a totalidade do saldo sempre que possível;

• aumentar a percentagem de reembolso mensal;

• evitar novas utilizações do cartão enquanto existe dívida acumulada;

• comparar a TAEG entre diferentes instituições;

• utilizar simuladores para conhecer o custo efectivo do crédito (Portal do Cliente Bancário, Banco de Portugal, ‘Crédito aos consumidores’).

Tenha presente

O cartão de crédito pode ser uma ferramenta financeira útil quando utilizado de forma responsável. No entanto, o pagamento sistemático do valor mínimo tem um efeito que muitos consumidores subestimam — prolonga a dívida durante anos e aumenta significativamente o montante pago em juros (Portal do Cliente Bancário, Banco de Portugal, ‘Como reembolsar o cartão de crédito’).

Antes de escolher a prestação mínima, vale a pena fazer as contas. O alívio financeiro de hoje pode traduzir-se numa despesa muito maior amanhã.