Mercedes-Benz recolhe modelos Viano e Vito devido a risco de ferimentos graves

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) alertou para uma campanha de recolha de veículos da marca Mercedes-Benz, modelos Viano e Vito, devido a um defeito no airbag do passageiro dianteiro que poderá causar ferimentos graves ou mesmo fatais em caso de acidente.

Em causa estão os veículos ligeiros de mercadorias e passageiros com homologação CE e92001/1160048*01-*09 (639), produzidos entre 3 de Dezembro de 2002 e 24 de fevereiro de 2006. A campanha de recolha está identificada pelos códigos 9192111 e 9192112.

Segundo o alerta emitido através do sistema europeu Safety Gate, "se o airbag do passageiro da frente for accionado, na sequência de um acidente, existe a possibilidade da carcaça do gerador de gás rebentar ou de alguns dos componentes se soltarem, podendo causar ferimentos graves ou fatais nos ocupantes do veículo. Por este motivo, os veículos não estão em conformidade com os requisitos do Regulamento relativo à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos."

Na Alemanha, país que notificou o alerta, já foi adoptada uma medida de recolha dos veículos junto dos utilizadores finais.

O Safety Gate é o sistema europeu de alerta rápido para produtos não alimentares perigosos, permitindo a partilha de informação entre os Estados-membros da União Europeia e os países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). Em Portugal, a Direção-Geral do Consumidor actua como ponto de contacto nacional, encaminhando os alertas para as entidades responsáveis pela fiscalização do mercado.

Os proprietários dos veículos abrangidos são aconselhados a contactar a marca para verificar se a sua viatura está incluída nesta campanha de recolha.