ACIF promove sessão sobre novas regras de cibersegurança nas pequenas e médias empresas

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e a Apus Trust realizam hoje uma sessão dedicada ao tema "Novo Regime Jurídico da Cibersegurança e Impacto nas PMEs". A iniciativa decorre entre as 14h30 e as 16h30, nas instalações da associação, no Funchal.

O evento surge no contexto da crescente relevância da cibersegurança e da entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Cibersegurança (RJC), resultante da transposição da directiva europeia NIS2 para a legislação portuguesa, que coloca novos desafios às empresas, em particular às pequenas e médias empresas, exigindo o reforço da capacidade de prevenção, resposta e conformidade legal.

Segundo a organização, a sessão pretende proporcionar uma visão prática sobre as novas obrigações legais, os principais riscos e as medidas que as organizações devem implementar para reforçar a sua resiliência operacional, promovendo uma abordagem integrada entre cibersegurança, protecção de dados e prevenção da fraude e da corrupção. Entre os temas a abordar estarão ainda a gestão de riscos e a resiliência dos sistemas de informação das empresas.

O programa arranca com uma sessão de abertura, entre as 14h30 e as 14h40, com uma mensagem de boas-vindas de António Jardim Fernandes, presidente da direcção da ACIF. Segue-se, entre as 14h40 e as 15h10, a intervenção "RJC na Prática: Da Análise de Risco à Resiliência Operacional das Empresas", a cargo de Vitorino Gouveia, CEO da Apus Trust.

Entre as 15h10 e as 15h40, Rita Freitas, da Apus Trust, aborda o tema "Abordagem Integrada: Da Cibersegurança e Protecção de Dados à Prevenção de Fraude e Corrupção". Segue-se, entre as 15h40 e as 16h20, um exercício prático conduzido por Maria José Dias, também da Apus Trust, intitulado "Qual o Grau de Conformidade da sua Organização com o RJC?", destinado a ajudar os participantes a avaliar a situação das suas próprias organizações face ao novo enquadramento legal. A sessão encerra entre as 16h20 e as 16h30, novamente com a intervenção de Vitorino Gouveia.

A iniciativa destina-se a empresários, gestores, responsáveis de TI, técnicos de protecção de dados e a todos os profissionais que pretendam compreender o impacto do novo enquadramento legal e preparar as suas organizações para os desafios da cibersegurança.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

10h00- A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participa num encontro com o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, e o presidente da Casa dos Açores na Madeira.

10h00- A delegação da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas reúne-se com o vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, Alberto Manuel Olim, no âmbito de um protocolo de cooperação.

12h00- Iniciativa do JPP junto ao Centro de Saúde de Santa Cruz, tendo como porta-voz Lina Pereira.

14h00- Reunião por deliberação electrónica da comissão parlamentar de inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração de Línguas (ISAL).

14h00- Conferência sobre o tema 'Novo Regime Jurídico da Cibersegurança e Impacto nas PMEs', organizada pela ACIF e Apus Trust, na sede da associação empresarial.

17h00- Sessão comemorativa da abertura da I Legislatura da Assembleia Regional da Madeira, no salão nobre do Palácio do Governo Regional, com presença do secretário da Economia, José Manuel Rodrigues.

17h00- O Representante da República, Paulo Barreto, recebe, em audiência, o presidente da Autoridade da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues, no Palácio de São Lourenço

18h00- Assembleia Geral Extraordinária da Atlantidomus, para apresentação do Domus Place I (projecto habitacional da Ribeira do Choco, em Santo António) e votação da proposta de participação num concurso público promovido pelo IHM com cedência de um terreno com cerca de 5.580 m², destinado à construção de um conjunto habitacional no âmbito do Regime de Habitação a Custos Controlados. O encontro terá lugar no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 20 DE JULHO:

356 a.C. - Nasce em Pela, na Macedónia, Alexandre, o Grande, o futuro Imperador.1873 - Nasce Alberto Santos Dummond, em Minas Gerais, no Brasil, precursor da aviação.

1897 - Sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras, numa sala do Museu Pedagogium, no Rio de Janeiro, Brasil.1903 - Marrocos concede a França o controlo sobre a polícia fronteiriça.

1923 - Morre, aos 45 anos, o revolucionário mexicano Pancho Vila, assassinado nas imediações de Parras de la.

1925 - Nasce o francês Jacques Delors, político e presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995.

1936 - Através do Tratado de Montreaux, a Turquia recupera a soberania sobre os estreitos de Dardanelos e do Bósforo.1937 - Morre, aos 63 anos, o italiano Guglielmo Marconi, físico e inventor da telegrafia sem fios. Prémio Nobel da Física em 1909.1944 - II Guerra Mundial. Falha a Operação Valquíria, atentado à bomba contra Adolf Hitler, durante a reunião do Estado-maior, em Rastenburgo.

1945 - Morre, com 73 anos, o poeta, ensaísta e crítico francês Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry.

1951 - Morre, aos 69 anos, o rei Abdulah I, da Jordânia, assassinado, em Jerusalém. 1954 - É assinado, em Genebra, na Suíça, o armistício da Indochina, entre a França e o Exército Popular do Vietname. A França abandona a antiga colónia. O novo país divide-se em dois.1955 - Morre, aos 86 anos, em Lisboa, Calouste Sarkis Gulbenkian, magnata do petróleo e filantropo de origem arménia, nascido no Império Otomano e com nacionalidade britânica.

1965 - É inaugurado o Planetário de Marinha integrado no Museu de Marinha - projectado pelo arquitecto Frederico George.

1969 - O homem chega à Lua. O astronauta norte-americano Neil Armstrong caminha no solo lunar, seguido de Edwin Aldrin.

- Realiza-se o primeiro transplante de órgãos em Portugal, um transplante renal com dador vivo, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, por uma equipa médica liderada pelo professor Linhares Furtado.

1973 - Morre, com 32 anos, Bruce Lee, artista, instrutor de artes marciais, ator e cineasta norte-americano de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do.1974 - Tropas turcas invadem a ilha de Chipre.1975 - Cambodja. Centenas de refugiados são abatidos por tropas quando tentam atravessar a fronteira com a Tailândia.1976 - O lander da nave espacial norte-americana Viking 1, aterra na Chryse Planitia ("Planície Dourada") em Marte, e inicia a transmissão de imagens do planeta para a Terra.

- O atleta Armando Marques conquista medalha de prata em Tiro, na prova de fosso olímpico nos Jogos Olímpicos de Verão Montreal, Canadá.1977 - São absolvidos os dirigentes sindicalistas norte-americanos, de origem italiana, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti executados por roubo e assassínio, em 1927.1983 - É inaugurado o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

1984 - Abertura do Centro Artístico Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian.

1987 - Guerra Irão-Iraque. A Resolução 598, do Conselho de Segurança da ONU, apela ao cessar-fogo e à retirada de todas as forças para as fronteiras reconhecidas internacionalmente.

1991 - São libertados, em Luanda, Angola, os primeiros 190 presos da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).1997 - O IRA (Exército Republicano Irlandês) estabelece novo cessar-fogo, que viabiliza a participação do Sinn Fein nas negociações de paz.1999 - A francesa, candidata da coligação cristãos-democratas/liberais (PPE/LDR), Nicole Fontaine, 57 anos, é eleita presidente do Parlamento Europeu.2003 - O Governo britânico entrega a Lorde Brian Hutton a chefia do inquérito à morte do microbiologista David Kelly, especialista em armamento de destruição maciça que trabalhava no Ministério da Defesa britânico.

2005 - O ministro de Estado e das Finanças Luís Campos e Cunha, 51 anos, pede a demissão do XVII Governo. É substituído por Fernando Teixeira dos Santos, presidente da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários.

- A ministra da Saúde da Indonésia, Fadilah Supari, confirma as primeiras mortes de seres humanos no país em consequência da gripe das aves.

2006 - A Assembleia da República aprova, em votação final, a Lei da Programação Militar. A votação deste diploma exige maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções (116), tendo obtido 131 votos favoráveis, 21 contra e 71 abstenções.

- Morre, aos 78 anos, o pianista russo de origem ucraniana Naum Sharkman, vencedor do 1.º Grande Prémio Vianna da Motta em 1957.

2007 - O alpinista João Garcia alcança o cume do K2 nos Himalaias, a segunda maior montanha do Mundo, com 8.611 metros de altitude.

- O Presidente norte-americano, George W. Bush, assina um decreto que proíbe o uso da tortura em suspeitos de terrorismo detidos nas prisões secretas da central de espionagem norte-americana (CIA).

- Bamir Topi, 50 anos, vice-presidente do Partido Democrático albanês, é eleito Presidente da Albânia pelo parlamento, à quarta volta do escrutínio.

2010 - Morre, aos 83 anos, o jornalista Américo Saraiva Mendes, crítico tauromáquico e um dos fundadores do Correio da Manhã.

2011 - O ex-líder dos sérvios da Croácia Goran Hadzic, acusado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, é detido no norte da Sérvia, em Krusedol.

- Morre, aos 88 anos, o pintor britânico Lucian Michael Freud. Em 1951, com o quadro "Interior at Paddington", ganha o primeiro prémio no festival de Arte Britânica.

2012 - Um tiroteio num cinema no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, faz 14 mortos e vários feridos, quando dois indivíduos armados e cobertos com máscaras de gás e coletes antibala dispararam contra espetadores enquanto era projectado o último filme da série Batman.

- Morre, aos 92 anos, o advogado e historiador José Hermano Saraiva. Em 1957 foi deputado à Assembleia Nacional e procurador às cortes, foi ministro da Educação Nacional entre 1968 e 1970, qualidade na qual inaugurou a Biblioteca Nacional de Portugal. Na RTP, apresentou o programa "Horizontes da Memória".

- Morre, aos 88 anos, Helena Cidade Moura, ex-dirigente do Movimento Democrático Português - Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE) e deputada à Assembleia da República, foi responsável pela maior campanha de alfabetização organizada em Portugal no pós-25 de Abril.

2013 - O atleta Nuno Alves conquista a medalha de bronze na prova de 5.000 metros T11 (deficiência visual) dos Campeonatos do Mundo de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, que decorrem na cidade francesa de Lyon.

- Morre, aos 92 anos, Denys de La Patellière, realizador francês cuja obra se destacou nos anos 1950 e 1960 em filmes com atores como Jeanne Moreau e Jean Gabin.

- Morre, com 92 anos, a jornalista norte-americana Helen Thomas, considerada um ícone da sala de imprensa da Casa Branca, em Washington, onde acompanhou a atividade presidencial durante 57 anos. Foi a primeira mulher a pertencer e a presidir à Associação de Correspondentes da Casa Branca e a primeira diretora do Clube Nacional de Imprensa.

2014 - A canoísta Joana Vasconcelos conquista a medalha de bronze na prova de K1 200 metros nos Mundiais sub-23, que estão a decorrer em Szeged, na Hungria.

2015 - A bandeira cubana é içada no Departamento de Estado norte-americano, num gesto histórico que marca a renovação dos laços diplomáticos entre Havana e Washington e a abertura das embaixadas nas duas capitais, após 54 anos.

- Três executivos da empresa de construção brasileira Camargo Corrêa são condenados por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa no âmbito da operação Lava Jato que investiga crimes na Petrobras. No mesmo dia, a Polícia Federal indicia o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras sete pessoas envolvidas com a construtora.

- Os bancos reabrem e a Grécia paga 2 mil milhões ao Fundo Monetário Internacional e 4,2 mil milhões ao Banco Central Europeu.

2016 - Morre, com 81 anos, Garry Marshall, realizador norte-americano que dirigiu "Pretty Woman".

- Morre, aos 97 anos, Radu Beligan, romeno que detinha o recorde do Guinness como o ator de teatro mais velho do mundo. Foi membro do Comité Central do Partido Comunista Romeno entre 1969 e 1989.

2017 - Os diplomas que criam a carreira de farmacêutico são aprovados em Conselho de Ministros.

- Morre, aos 41 anos, o músico norte-americano Chester Bennington, um dos vocalistas da banda de metal alternativo Linkin Park.

2018 - A ex-Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, é condenada a seis anos de prisão por desviar fundos dos serviços de informações e a dois anos por intervenção ilegal em atos eleitorais.

- A atleta queniana Beatrice Chepkoech torna-se recordista Mundial dos 3.000 metros obstáculos, com a marca de 8:44.32, ao correr a prova do 'meeting' da Liga de Diamante, no Mónaco.

2019 - Morre, aos 89 anos, Roberto Fernández Retamar, jornalista, poeta e ensaísta cubano. Prémio Nacional de Literatura e presidente da Casa das Américas.

2020 - A ativista sueca Greta Thunberg vence a primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros, que vão ser aplicados no combate às alterações climáticas.

- Morre, aos 69 anos, Kausso Baldé, líder muçulmano guineense e antigo presidente da Associação de Emigrantes da Guiné-Bissau em Portugal.

2021 - O sindicalista e candidato de esquerda, Pedro Castillo, é proclamado Presidente eleito do Peru, um mês e meio após uma eleição contra a candidata da direita populista, Keiko Fujimori, que impugnou o escrutínio por alegada fraude.

- Os Milwaukee Bucks sagram-se campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela segunda vez, 50 anos depois, ao baterem em casa, Milwaukee, no Estado da Wisconsin, os Phoenix Suns por 105-98, no sexto jogo da final, que venceram por 4-2.

2022 - Os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o embargo às importações de ouro russo e várias medidas para melhorar a implementação dos pacotes de sanções já adotados face à agressão militar russa à Ucrânia.

2023 - O tribunal de Loures condena 86 dos 87 arguidos do processo 'Hells Angels' a penas que variam entre um ano e nove meses, suspensa na execução, e os 15 anos e meio.

PENSAMENTO DO DIA: