Governo Regional pede serviços mínimos para assegurar abastecimento na greve de 3 de Junho

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, solicitou ao ministro das Infraestruturas e Habitação a definição de serviços mínimos para garantir o abastecimento marítimo da Madeira durante a greve geral marcada para 3 de Junho.

Em carta enviada a Miguel Pinto Luz, o governante madeirense alerta para os possíveis impactos da paralisação nos movimentos de carga e descarga dos navios que asseguram o abastecimento semanal da Região Autónoma da Madeira.

José Manuel Rodrigues sublinha que, tratando-se de uma região insular, qualquer interrupção na operação portuária poderá afectar o fornecimento de bens alimentares e produtos de saúde, bem como o normal funcionamento das empresas e o escoamento de produtos regionais. Segundo o comunicado enviado às redacções, o secretário regional considera que os serviços mínimos previstos no pré-aviso de greve “não são suficientes” para responder às necessidades da Região.

O governante defende, por isso, que seja garantida pelo menos uma embarcação no dia da greve para assegurar o abastecimento das regiões autónomas, bem como a movimentação de navios quando esteja em causa a disponibilidade de cais para mercadorias com destino ou origem nas ilhas.

Na missiva, José Manuel Rodrigues apela ainda à intervenção do Ministério das Infraestruturas e Habitação, em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para evitar constrangimentos no fornecimento de mercadorias à Madeira.