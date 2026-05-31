Carro furtado em Machico
Uma viatura da marca Peugeot, modelo 106, de cor cinza e com a matrícula 03-34-UE, foi furtada ao início da tarde deste domingo, quando se encontrava estacionada junto ao edifício da Segurança Social, em Machico.
Ao DIÁRIO, a filha da proprietária explicou que a mãe tinha deixado o carro no local e que, ao regressar do supermercado, verificou que a viatura já não se encontrava onde a tinha estacionado.
Segundo a mesma fonte, o veículo apresenta algumas marcas de uso.
A ocorrência foi participada à Polícia de Segurança Pública, que já se encontra a investigar o caso.
Quem tiver informações sobre o paradeiro da viatura poderá contactar as autoridades.
