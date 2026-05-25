Rede de tráfico desmantelada na Madeira com duas prisões preventivas

Já são conhecidas as medidas de coação aplicadas a seis dos oito suspeitos detidos pela Polícia Judiciária no âmbito de uma operação que desmantelou uma rede organizada de tráfico de estupefacientes a operar na Região Autónoma da Madeira, com ligações ao continente.

Após o primeiro interrogatório judicial, foi determinada a aplicação de prisão preventiva a dois dos arguidos.

Um dos suspeitos ficou proibido de se ausentar da Região Autónoma da Madeira e de contactar com os restantes arguidos.

Outros dois ficaram sujeitos a apresentações periódicas na autoridade policial da área de residência, acumulando ainda a proibição de contactos com os restantes envolvidos no processo.

Um arguido ficou igualmente proibido de contactar com os restantes suspeitos.

A operação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, culminou na detenção de oito pessoas, com idades entre os 17 e os 63 anos, incluindo dois residentes na zona de Leiria.

Durante as diligências, foram apreendidos cerca de 1,3 quilos de droga, mais de 16 mil euros em numerário e diversos materiais utilizados na preparação, acondicionamento e distribuição de estupefacientes, bem como bens suspeitos de resultarem da actividade criminosa.