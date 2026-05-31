Incêndio em uma moto deixa duas pessoas com queimaduras

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) foram accionados, há instantes, para um incêndio numa mota, em São Martinho.

Os BVM transportaram um homem de 44 anos, com queimaduras em um dos braços, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A outra vítima trata-se de um jovem de 13 anos que apresentava queimaduras de 2.º grau em cerca de 30% do corpo e uma suspeita de fractura no pulso.

Segundo o que foi possível aferir, o acidente aconteceu durante treinos de supermotos da Associação de Ciclismo da Madeira.