Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo acolhe exposição 'AQVA e ÁGUA'

Está patente desde esta sexta-feira, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a exposição 'AQVA e ÁGUA'.

Segundo o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, a mostra fazia todo o sentido estar presente na ilha dourada, destacando o esforço da Direcção Regional em descentralizar a oferta cultural.

“Era muito importante trazer esta exposição ao Porto Santo. Estamos a fazer um esforço para levar mais exposições à ilha e diversificar as áreas culturais, o que se enquadra perfeitamente no propósito desta iniciativa”, afirmou ao DIÁRIO.

A exposição foi apresentada pela primeira vez em 2023, no Museu da Ribeira Brava, resultando de um trabalho de investigação desenvolvido pelo museólogo e professor Pedro Inácio. A mostra evidencia o engenho e a criatividade utilizados ao longo da história para resolver os problemas relacionados com a escassez e o transporte da água.

Embora o Porto Santo não possua aquedutos, Medeiros Gaspar considera que a ligação ao tema é evidente. “A questão da água é fundamental para o Porto Santo e, por isso mesmo, fazia sentido trazer esta exposição à ilha”, sublinhou.

Já o museólogo e especialista na área das águas, Pedro Inácio, explicou que o principal objectivo da exposição passa por relacionar a realidade dos recursos aquíferos do Porto Santo com diferentes exemplos históricos de abastecimento de água.

“O objectivo foi associar a realidade dos recursos aquíferos do Porto Santo, cuja gestão sempre foi complexa, e trazer um conjunto de aquedutos portugueses, espanhóis e construídos pelos romanos há cerca de dois mil anos, criando uma analogia com as dificuldades do abastecimento de água”, explicou ao DIÁRIO.

A exposição apresenta vários exemplos de aquedutos existentes em Portugal, Espanha, Açores e Madeira. Relativamente ao Porto Santo, estão expostas duas fotografias emblemáticas: uma de um fontanário na Fontinha e outra da chamada 'Casa das Águas'.