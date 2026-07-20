Acções para cobrança de calotes estão a correr três vezes mais rápido nos tribunais da Madeira

A manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO revela que a justiça económica acelerou na Comarca da Madeira. A duração média das acções por dívidas nos tribunais diminuiu de 35 para 8 meses, nos últimos 10 anos.

Na primeira página há duas notícias com fotos destacadas. A primeira diz que as baleias estão em alta. Os avistamentos cada vez mais frequentes de cetáceos animam as empresas do sector marítimo-turístico. No entanto, os investigadores alertam que isso pode não significar abundância de exemplares.

A segunda foto em destaque é de André Rodrigues, novo director de operações do Clube de Golfe do Santo da Serra, que faz um balanço e lança os desafios da modalidade, que já chega às escolas da Região. “Santo da Serra presta serviço público”, garante o responsável.

Nesta edição ficamos ainda a saber que estão a aumentar as doenças de notificação obrigatória na Madeira. As infecções sexualmente transmissíveis e as contaminações por água e alimentos lideram as situações detectadas.

Por fim, há a notícia de que a empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária de São Vicente vai avançar por 2,6 milhões de euros. A obra foi adjudicada à Socicorreia e vai durar 450 dias.

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