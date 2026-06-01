Corporações combatem incêndio florestal nas Carreiras

Três corporações de bombeiros foram mobilizadas, esta tarde, para combater um incêndio florestal que deflagrou na zona das Carreiras, na Camacha.

No local encontram-se meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

As operações de combate às chamas decorrem nesta altura.