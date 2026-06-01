 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Corporações combatem incêndio florestal nas Carreiras

None
Foto DR

Três corporações de bombeiros foram mobilizadas, esta tarde, para combater um incêndio florestal que deflagrou na zona das Carreiras, na Camacha.

No local encontram-se meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

As operações de combate às chamas decorrem nesta altura.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo