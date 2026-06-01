Corporações combatem incêndio florestal nas Carreiras
Três corporações de bombeiros foram mobilizadas, esta tarde, para combater um incêndio florestal que deflagrou na zona das Carreiras, na Camacha.
No local encontram-se meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
As operações de combate às chamas decorrem nesta altura.
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