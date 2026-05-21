Machico e Ribeira Brava com interrupções programadas de abastecimento de água

A Águas e Resíduos da Madeira anunciou algumas interrupções de abastecimento de água, nos concelhos de Machico e da Ribeira Brava, devido a trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição.

Machico:

Entre as 08h00 e as 12h00 do dia 26/05/2026, na freguesia de Água de Pena na zona da Bemposta.

Ribeira Brava:

Entre as 08h00 e as 16h00 do dia 25/05/2026, na freguesia da Serra de Água nas zonas da Achada dos Aparícios e Central da Serra de Água.

Entre as 08h00 e as 17h00 do dia 29/05/2026, na freguesia da Serra de Água nas zonas da Eira da Moura, Pinheiro, Terra Grande e ER105 - Encumeada.