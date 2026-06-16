Estradas sem filas nem constrangimentos esta terça-feira

Até ao momento, e de acordo com as câmaras de monitorização da ViaLitoral e a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes, congestionamentos ou quaisquer ocorrências que estejam a afectar a circulação rodoviária na Madeira.

Nesta terça-feira, os acessos à Via Rápida apresentam-se fluidos, sem as habituais filas ou tempos de espera registados nos períodos de maior afluência, permitindo deslocações mais rápidas e confortáveis entre os vários concelhos da Região.

Ainda assim, recomenda-se aos condutores que mantenham uma condução prudente e acompanhem eventuais actualizações através dos canais oficiais de informação rodoviária.