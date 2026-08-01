ADN-Madeira denuncia falta de iluminação pública na Vereda da Longueira no Caniço

O ADN-Madeira veio denunciar, este sábado, através da sua apoiante e simpatizante Raquel Paixão, a ausência de iluminação pública na Vereda da Longueira, na Assomada, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, uma situação que, segundo o partido, se arrasta há vários anos sem que as entidades responsáveis tenham apresentado uma solução.

O alerta, através de comunicado, visa sobretudo a zona junto à creche 'Academia da Fantasia', onde se situam também várias casas geminadas. Segundo o ADN-Madeira, a falta de luz naquele troço representa um risco para a segurança de moradores e de todos os que ali circulam durante a noite.

De acordo com o comunicado divulgado pelo coordenador regional do partido, Miguel Pita, os moradores já apresentaram diversas reclamações junto da Câmara Municipal de Santa Cruz e da Junta de Freguesia do Caniço, sem que tenha havido qualquer resposta prática. O ADN-Madeira afirma ainda que a E-Redes/EEM foi igualmente contactada, numa tentativa de apurar a quem cabe a responsabilidade pela instalação da iluminação naquele local, mas que, até ao momento, nenhuma das entidades contactadas assumiu a resolução do problema.

O partido considera que a prevenção deveria prevalecer sobre a espera por um eventual acidente para que se actue, sublinhando que a população reclama esta solução há bastante tempo. O ADN-Madeira manifesta ainda a expectativa de que a situação seja resolvida antes das próximas eleições autárquicas, marcadas para 2029, apelando a uma actuação atempada por parte das autoridades competentes.

O partido anexou ao comunicado fotografias do local, com o objectivo de ilustrar junto das entidades responsáveis a real dimensão do problema.