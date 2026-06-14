Abertura do portão no Areeiro depois das 8 horas volta a gerar descontentamento

Várias dezenas de turistas não esconderam, esta manhã, o desagrado pelo facto de o portão instalado na Pedra Rija, no percurso que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, ter sido aberto já depois das 8h20 minutos deste domingo.

Algumas das pessoas, além de se mostrarem surpreendidas com um portão no meio da montanha, não deixaram de mostrar o seu descontentamento com o facto de não ter sido cumprido o horário de abertura, às 8 horas.

Muitos aproveitaram a ocasião para verem o sol nascer, o que aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã, tendo logo de seguida iniciado o percurso. Depois de terem aguardado pelo horário de abertura, consideram uma falta de respeito e de consideração por quem está a pagar e a cumprir com as regras estabelecidas.

No bilhete que possuem dizem estar claro que a entrada deve ser feita entre as 8 horas e as 8h30, mas já bem depois das 8h o portão ainda estava encerrado.

Não é a primeira vez que isto acontece, tendo, inclusive, em situações anteriores levado alguns turistas a saltarem o portão.

Desta forma, houve mesmo quem tivesse bilhete para a slot das 8h30/9horas que acabou por aceder à secção depois da Pedra Rija primeiro do que quem tinha o bilhete da slot anterior.

O troço entre a Pedra Rija e o Pico Ruivo reabriu, ainda que de forma condicionada, no passado dia 25 de Abril, quase dois anos depois de ter sido encerrado na sequência do grande incêndio de Agosto de 2024.

O trilho completo está aberto apenas às sextas, sábados e domingos, devendo em breve ser disponibilizado durante toda a semana.

Os não residentes estão obrigados ao pagamento de uma taxa de 10,50 euros.