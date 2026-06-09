Possibilidade de chuva fraca esta terça-feira na Madeira

O arquipélago da Madeira deverá registar esta terça-feira, 9 de Junho, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente Norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Há ainda possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, em especial na vertente Norte da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, de Norte/Nordeste, podendo por vezes tornar-se forte, até 40 km/h, com rajadas que poderão atingir os 60 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, na ilha do Porto Santo e nas terras altas.

Quanto às temperaturas, os valores deverão rondar os 19 e os 25 graus Celsius na Madeira e os 18 e os 22 graus Celsius no Porto Santo.

No mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul a ondulação, proveniente do quadrante Sul, deverá atingir cerca de 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19 e os 20 graus Celsius.