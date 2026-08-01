Actividades de Verão da Casa do Povo de São Roque do Faial envolveram crianças e idosos

As Actividades de Verão 2026 promovidas pela Casa do Povo de São Roque do Faial chegaram ao fim, depois de um mês de iniciativas dirigidas a crianças e jovens da freguesia, com idades entre os 7 e os 14 anos. O programa decorreu entre os dias 2 e 30 de Julho, proporcionando um conjunto diversificado de experiências de lazer, aprendizagem e convívio.

Ao longo das várias semanas, os participantes realizaram visitas à Praia do Faial, às piscinas do Porto da Cruz e a vários locais emblemáticos da freguesia. O programa incluiu ainda uma deslocação à Quinta da Caldeira, na Camacha, onde decorreram actividades de contacto com a natureza, bem como várias sessões de formação na área da culinária.

Entre as iniciativas desenvolvidas destacou-se também a visita ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana. Durante a actividade, os operacionais deram a conhecer o trabalho desenvolvido pela corporação, realizaram demonstrações práticas e promoveram uma acção de sensibilização junto das crianças e jovens.

A Casa do Povo salienta igualmente a componente intergeracional do projecto. Uma vez que nas suas instalações funciona um Centro de Convívio para idosos, algumas das actividades reuniram diferentes gerações, promovendo momentos de partilha e de convívio entre crianças, jovens e seniores.

Segundo a instituição, os principais objectivos das Actividades de Verão passaram por proporcionar uma ocupação saudável dos tempos livres durante as férias escolares, incentivar o convívio entre os participantes e contribuir para a aquisição de novos conhecimentos através de experiências educativas e recreativas. Nesta edição, o programa contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Santana, que assegurou, durante um dia, o transporte dos participantes, permitindo a realização de uma visita à Praia da Calheta.

A organização das Actividades de Verão contou também com a colaboração do Governo Regional, através da Direcção de Serviços da Ruralidade, dos Bombeiros Voluntários de Santana e da Quinta da Caldeira.