Trânsito intenso na VE entre a Ribeira Brava e Ponta do Sol

O trânsito está fortemente condicionado esta tarde na Via Expresso (VE) entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol, devido ao funcionamento do semáforo na zona do Lugar de Baixo.

Segundo relatos chegados ao DIÁRIO, a circulação encontra-se congestionada desde a zona do túnel da Ribeira Brava, situação que se prolonga já desde o final da manhã.

Face ao trânsito lento e às filas extensas, vários automobilistas têm optado por sair na rotunda da Tabua e seguir pela antiga ER como alternativa para evitar o tráfego na VE.