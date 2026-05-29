Autocarros deverão ser afectados na greve geral de quarta-feira

A Horários do Funchal emitiu uma nota a dar conta aos "seus clientes de que o regular funcionamento das carreiras poderá ser afetado, no dia 3 de Junho, entre as 00h00 e as 23h59".

"Por motivos de Greve Geral de Trabalhadores, convocada pela FECTRANS – Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, declarada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional", a empresa calcula desde já que os seus serviços serão afectadas durante 24 horas de quarta-feira próxima

Por esse motivo, "a empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", salienta.

Para melhor estarem informados das restrições a carreiras, os utentes poderão consultar, "no próprio dia", as seguintes redes sociais: