Aeroporto da Madeira volta a registar constrangimentos nas chegadas

À semelhança de ontem, a operação de chegadas ao Aeroporto da Madeira regista esta manhã várias perturbações, com cancelamentos e atrasos em diferentes ligações provenientes de destinos nacionais e internacionais.

Entre os voos afectados encontram-se ligações de cidades como Porto, Lisboa, Basel, Lyon, Londres, Nice e Zurique, com várias operações de companhias como easyJet e Ryanair a surgirem canceladas na informação disponível.

Apesar dos constrangimentos, continuam a registar-se algumas chegadas a operar, incluindo voos da TAP Air Portugal e outras companhias, ainda que com ligeiros desvios em relação ao horário previsto.

Ontem, o dia terminou com mais de 50 voos cancelados na Madeira.