Greve vai ditar constrangimentos esta quarta-feira

Esta quarta-feira, 3 de Junho, é dia de greve geral em Portugal. Esta deverá ter reflexos em vários sectores da Madeira, numa paralisação nacional contra a proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo da República. A iniciativa conta com o apoio da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), que promove uma concentração às 11h30 junto à Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

Em causa está o chamado "pacote laboral", um conjunto de alterações ao Código do Trabalho que tem gerado forte contestação por parte de sindicatos e organizações de trabalhadores.

A paralisação poderá ter impacto em serviços públicos e privados, incluindo escolas, unidades de saúde, transportes e serviços administrativos, embora em alguns sectores estejam previstos serviços mínimos para assegurar respostas consideradas essenciais. A nível nacional, vários sindicatos dos transportes, da saúde e da educação já confirmaram a adesão à greve.

Tal como foi noticiado ao longo dos últimos dias, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroporto (SITAVA) anunciou a adesão à greve geral, garantindo, no entanto, serviços mínimos nas ligações aéreas às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Os transportes públicos também deverão ser afectados. A empresa calcula desde já que os seus serviços serão afectadas durante as 24 horas de quarta-feira próxima.

A empresa adiantou que os serviços mínimos decretados "não abrangem a totalidade das carreiras da rede" e que o referido despacho "divide o serviço em dois grupos, compreendendo um total de 60 carreiras".

O mesmo deverá acontecer nas escolas da Região, com o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira, a marcar presença na concentração agendada para esta manhã.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 96;

Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00 - 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar. Audição parlamentar intitulada 'Pela fiscalização do estabelecido na Lei n.º 7/2022, de 10 de janeiro', com a presença da inspectora regional da ARAE.

Assembleia Legislativa da Madeira;

21h00 - Concerto comemorativo do 30.º aniversário do grupo Mariachi México Madeira.

Centro de Congressos da Madeira

CMF celebra a Semana do Ambiente

10h00 - Apresentação das Mesas de Informação dos Jardins.

Local: Parque de Santa Catarina

15h00 - Inauguração oficial da Zona de Iniciação à Modalidade BTT – Bike Park.

Chão da Lagoa

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Junho, Dia Mundial da Bicicleta e Dia Mundial da Corrida:

1924 - Morre, com 40 anos, o escritor checo Franz Kafka, autor de Der Prozess (1925) "O Processo", e Die Verwandlung (1915) "Metamorfose".

1935 - O paquete francês Normandie bate o recorde de velocidade na viagem inaugural, atravessando o Atlântico em quatro dias e 11 horas.

2001 - Morre, com 48 anos, o editor Manuel Hermínio Monteiro, dirigente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, diretor da Assírio e Alvim.

2007 - A atleta Vanessa Fernandes vence a etapa de Madrid, Espanha, da Taça do Mundo de triatlo.

2008 - É inaugurada a Casa Ronald McDonald, que tem como objetivo acolher os familiares das crianças, que se deslocam um pouco de todo o país para receber tratamento hospitalar prolongado ou ambulatório no Hospital D. Estefânia, Lisboa.

2012 - Um avião da companhia Dana proveniente da capital, Abuja, com 153 passageiros a bordo, despenha-se em Lagos, maior cidade da Nigéria.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a alteração da lei de estrangeiros que acaba com o regime de exceção que permitia aos imigrantes regularizarem-se em Portugal, através da figura jurídica de manifestações de interesse.

2025 - O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, classifica como "crimes de guerra" os ataques israelitas contra civis perto de centros de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Pensamento do dia