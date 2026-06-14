IFCN presta esclarecimento sobre abertura do portão no Areeiro

Na sequência da notícia hoje divulgada relativamente à abertura do portão instalado na zona da Pedra Rija, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) esclarece que "a informação veiculada não corresponde, na íntegra, ao modelo de funcionamento actualmente em vigor naquele percurso".

Abertura do portão no Areeiro depois das 8 horas volta a gerar descontentamento Várias dezenas de turistas não esconderam, esta manhã, o desagrado pelo facto de o portão instalado na Pedra Rija, no percurso que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, ter sido aberto já depois das 8h20 minutos deste domingo.

Em comunicado, refere que "o acesso aos visitantes é efectuado a partir do Pico do Areeiro, sendo este o ponto oficial de entrada para os percursos autorizados". Acrescenta, dizendo que "a abertura ao público ocorre às 8h00 no Pico do Areeiro, tanto para os utilizadores que realizam o percurso Pico do Areeiro – Pico Ruivo, como para aqueles que percorrem o troço actualmente acessível até à Pedra Rija".

Clarifica ainda que "não existe, neste momento, um percurso autónomo entre a Pedra Rija e o Pico Ruivo, nem essa designação integra a oferta disponibilizada pelo IFCN". "A informação constante nos bilhetes emitidos e comercializados pelo Instituto identifica de forma clara os percursos autorizados e os respectivos pontos de acesso", sustenta.

Prossegue dizendo que "o portão de controlo intermédio existente na zona da Pedra Rija foi instalado como uma medida temporária de gestão e segurança, no contexto das obras em curso e dos condicionamentos que determinam o encerramento do percurso em determinados dias da semana". "A sua operacionalização não altera o horário oficial de abertura do acesso ao percurso, que continua a verificar-se às 8h00, no Pico do Areeiro", acrescenta.

O IFCN informa ainda que "o percurso Pico do Areeiro – Pico Ruivo reabrirá integralmente a partir do próximo dia 26 de Junho, deixando de vigorar os atuais condicionamentos associados às intervenções em curso e retomando-se a circulação nos termos habituais".

Por fim, diz que "o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza mantém o compromisso de garantir a segurança dos visitantes, a adequada gestão dos fluxos pedestres e a prestação de informação rigorosa e atualizada sobre as condições de acesso aos percursos sob a sua responsabilidade". Nesse sentido, apela à "consulta dos canais oficiais do Instituto para confirmação de horários, condicionamentos e demais orientações aplicáveis antes da realização de qualquer caminhada".