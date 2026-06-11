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Homem sente-se mal na Estrada da Liberdade

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Foto Google Maps

Um homem foi socorrido na manhã de hoje, depois de se ter sentido mal no interior da sua viatura, quando circulava na Estrada da Liberdade, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta foi dado pelas 7h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para prestar assistência à vítima. À chegada ao local, os operacionais encontraram o homem no interior do veículo, necessitando de cuidados devido a uma indisposição súbita.

Após ser assistido no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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