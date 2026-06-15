Primeiro prémio do EuroDreams sai a apostador em Portugal

O resultado do Sorteio nº 048/2026 do EuroDreams, realizado esta segunda-feira, 15 de Junho de 2026, atribuiu dois prémios de pagamento mensal. O primeiro prémio, no valor de 20.000 euros por mês durante 30 anos, foi atribuído a um vencedor em Portugal.

O segundo prémio, de 2.000 euros por mês durante 5 anos, foi igualmente atribuído.

Já no terceiro prémio foram apurados 103 totalistas, dos quais 20 em Portugal, com um valor de 464,71 euros. No quarto prémio foram atribuídos 4.116 prémios (736 em Portugal), no valor de 32,59 euros cada.

A chave vencedora deste sorteio foi composta pelos números 3, 14, 20, 22, 29 e 40, com o número de sonho 5.