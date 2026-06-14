Homem agredido com um machado na cabeça no Caniçal

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados, há pouco, para a Rua da Feiteirinha, no Caniçal, onde um homem de 55 anos foi agredido com um machado na cabeça.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, terão sido desferidos três golpes na cabeça da vítima, que, apesar da gravidade da situação, se encontrava consciente à chegada da ambulância da corporação.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do sucedido.

O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que foi possível apurar, o caso estará relacionado com desavenças familiares.