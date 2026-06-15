Céu muito nublado e aguaceiros fracos esperados esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 16 de Junho, períodos de céu muito nublado na Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha.

De acordo com a previsão meteorológica, o vento deverá soprar em geral fraco, com intensidade inferior a 20 km/h, predominando do quadrante norte. Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Para a região do Funchal, o IPMA aponta igualmente para períodos de céu muito nublado e para a possibilidade de aguaceiros fracos, acompanhados por uma ligeira diminuição das temperaturas máximas.

Os termómetros vão oscilar entre os 19 e os 24ºC na Madeira e os 18 e os 24ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro, enquanto na costa sul as ondas deverão apresentar altura inferior a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 20 e os 21 graus Celsius.