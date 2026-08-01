Grupo D'Repente abre 39.ª Semana Gastronómica de Machico com "concerto memorável"

O grupo madeirense D'Repente foi o responsável por inaugurar o palco principal da 39.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, na noite de sexta-feira, proporcionando uma "noite de grande qualidade musical que conquistou o público presente", conforme refere a comunicação do colectivo.

Multidão marca arranque da 39.ª Semana Gastronómica de Machico Multidão enche, esta noite, o centro de Machico para o arranque da 39.ª Semana Gastronómica, que decorre até 9 de Agosto, e que volta a afirmar-se como um dos maiores eventos de Verão da Madeira.

Com um repertório assente em temas originais, a banda voltou a demonstrar a sua identidade artística, marcada pela fusão entre os ritmos tradicionais madeirenses e sonoridades contemporâneas. A energia em palco e a forte ligação criada com a assistência deixaram o público rendido, que correspondeu com calorosos aplausos ao longo de toda a actuação.

Celebrando este ano o seu 10.º aniversário, os D'Repente atravessam um dos momentos mais sólidos da sua carreira, afirmando-se como um dos projetos musicais de maior destaque no panorama regional. Ao longo da última década, o grupo tem vindo a consolidar um percurso consistente, distinguindo-se pela valorização das raízes culturais da Madeira através de uma abordagem inovadora e actual.

A abertura da Semana Gastronómica de Machico ficou, assim, marcada por um espectáculo que aliou tradição, criatividade e qualidade artística, dando o mote para mais uma edição de um dos eventos mais emblemáticos do concelho.