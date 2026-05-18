Greve na aviação mantém ligações mínimas à Madeira e Açores

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroporto (SITAVA) anunciou a adesão à greve geral marcada para 3 de Junho contra a reforma laboral, garantindo, no entanto, serviços mínimos nas ligações aéreas às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Em comunicado, o sindicato refere que a paralisação terá a duração total do período de funcionamento desse dia e visa contestar as alterações à legislação laboral aprovadas pelo Governo, bem como “combater a política de retrocesso e exigir um outro rumo para o País”. Apesar da greve, o SITAVA assegura que serão mantidas ligações consideradas essenciais para evitar o isolamento das ilhas. Na Madeira, ficará garantida a primeira ligação aérea entre o continente e a Região Autónoma, assim como a primeira ligação entre o Funchal e o Porto Santo.

Nos Açores, serão asseguradas as duas primeiras descolagens e aterragens em São Miguel e na Terceira, uma ligação em cada uma das restantes ilhas e ainda a primeira ligação entre o continente e o arquipélago.

O sindicato acrescenta que também serão assegurados voos urgentes por razões de segurança, voos ambulância, emergências em voo, além de voos de Estado e militares.

A greve geral foi convocada pela CGTP, depois de terem terminado sem acordo as negociações em Concertação Social sobre a revisão da legislação laboral. O Governo aprovou recentemente, em Conselho de Ministros, a proposta de alteração da lei laboral, que seguirá agora para discussão na Assembleia da República.