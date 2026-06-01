Marinha coordenou quatro acções de busca e salvamento na Madeira em Maio

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou quatro acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas cinco pessoas, no mês de Maio.

No total, durante o mês passado, foram coordenadas 30 acções de buscas e salvamento, tendo sido salvas 33 pessoas através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo.

​Na área de responsabilidade do MRCC de Lisboa, foram coordenadas 15 acções de busca e salvamento, tendo sido salvas 23 pessoas.

No MRCC Ponta Delgada foram registados 11 incidentes, em que foram salvas cinco pessoas.

Em nota emitida, a Marinha Portuguesa dá conta que para o sucesso destas acções são "empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e de outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (INEM CODU MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos."

"Realça-se, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua atividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo — MRCC Lisboa e MRCC Ponta Delgada", lê-se ainda,

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios e mantêm o seu empenho na salvaguarda da vida humana no mar, garantindo uma resposta permanente 24 horas por dia, 365 dias por ano.