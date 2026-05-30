População não pode continuar nesta "lotaria permanente"

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, reagiu, através de uma publicação nas suas redes sociais, à derrocada que ocorreu este sábado no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e o túnel da Ladeira da Vinha, na Via Expresso, na freguesia do Seixal. O autarca alerta para a necessidade de serem adoptadas medidas de protecção.

Na publicação nas redes sociais, o autarca sublinhou que “a queda de pedras não espera por ninguém” e defendeu que o Porto Moniz e a sua população “não podem continuar nesta lotaria permanente”.



Perante a nova ocorrência, o presidente da autarquia considera que é necessário intervir em várias fases, começando pela implementação de soluções temporárias e urgentes que permitam proteger os utilizadores da via até à concretização da solução definitiva prevista para o local.

“É necessário intervir em várias fases: para já, mitigar e aplicar soluções temporárias e urgentes que protejam todos nós até à construção da solução permanente idealizada”, escreveu.

O autarca rejeita ainda qualquer leitura política das suas declarações, afirmando que a preocupação resulta exclusivamente de uma questão de segurança. “Não é política, não é aproveitamento, não é demagogia; é uma necessidade, para evitar fatalidades”, salientou.

A nova queda de pedras ocorreu no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e o túnel da Ladeira da Vinha, numa zona que já este mês esteve na origem de preocupações, depois de uma derrocada ter atingido um agente da PSP.