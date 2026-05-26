TOPFIT investe quatro milhões na Madeira

“Investimos aqui à volta de dois milhões de euros em equipamento, obras e agora vamos também investir no Funchal”, afirmou o empresário alemão Dennis Petricevic, que revelou um investimento global de quatro milhões de euros na Madeira, repartido entre Machico e o futuro ginásio do Funchal.

O responsável adiantou que a unidade de Machico, em funcionamento há cerca de um ano, representou um investimento de cerca de dois milhões de euros, tendo registado uma boa adesão desde a abertura.

“Está a correr super bem. Estamos super felizes com o espaço e os clientes também dão feedback muito bom”, disse.

O empresário explicou ainda que o novo projecto no Funchal deverá ter características semelhantes, com cerca de dois mil metros quadrados de área e abertura prevista para o início do próximo ano, estando já as obras em curso.

“Também vai ser um investimento à volta de dois milhões de euros”, referiu, acrescentando que o espaço ficará situado em frente à loja da Decathlon.

À margem da visita ao ginásio TOPFIT Machico, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou o impacto do investimento privado no concelho, sublinhando a criação de emprego e a crescente utilização do espaço pela população.

O governante referiu que o projecto demonstra a evolução da oferta de serviços na Região.

“Hoje temos uma sociedade eminentemente urbana, pessoas educadas, modernas e que estão abertas à oferta de serviços em qualquer espaço da ilha”, afirmou.

O ginásio de Machico emprega actualmente cerca de 10 trabalhadores permanentes, além de técnicos externos ligados às actividades.