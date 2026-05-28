Eurodeputados visitam centro de investigação marinha nos Açores

Os eurodeputados da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu visitaram ontem o centro experimental de investigação marinha que está a ser construído na Horta, nos Açores, e que pretende captar 'startups' para se instalarem no arquipélago.

"Nós ainda não abrimos os concursos, mas já temos o interesse de várias empresas", explicou Susete Amaro, adjunta do Gabinete do secretário regional do Mar e das Pescas, durante a visita que os deputados fizeram ao Tecnopolo-Martec, um investimento superior a 22 milhões de euros, financiado pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

A obra, que deverá ficar concluída em agosto, inclui a instalação de uma incubadora de empresas, a construção de um centro de aquicultura e de laboratórios para o Parque Marinho dos Açores, que estão a ser edificados na antiga fábrica de conservas do Pasteleiro, numa área total superior a 9 mil metros quadrados.

"É verdade que é um custo pesado, mas é um custo que cria aqui uma valência fantástica, de acesso ao mar, para trabalharmos a economia azul em condições e que fazia falta", explicou à Lusa Paulo do Nascimento Cabral, eurodeputado açoriano eleito pelo PSD, que assume também as funções de vice-presidente da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu.

No seu entender, este é "um bom exemplo" de um investimento na "economia azul", uma designação muito utilizada, ultimamente, pela classe política para falar de projetos estratégicos na área do mar e das pescas, mas que poucos sabem explicar para que serve e como se quantifica.

"Temos um enorme potencial na economia azul, mas ninguém, concretamente, sabe o que é a economia azul. E nós aqui, com este espaço, temos uma ideia clara do que é que nós queremos para a economia azul", afirmou Paulo do Nascimento Cabral.

Também André Rodrigues, eurodeputado do PS eleito pelos Açores, considera que o investimento no Tecnopolo-Martec é fundamental para que o arquipélago se possa afirmar num conjunto de áreas que têm o mar como seu "centro nuclear", desde a investigação às pescas.

"É um investimento que vem corresponder a um conjunto muito alargado e sucessivo de investimentos, que visam transformar a Horta e o Faial no 'cluster do mar' dos Açores, no qual sucessivos governos têm vindo a investir", recordou o parlamentar socialista, que convidou a Comissão de Pescas a visitar os Açores.

A delegação de eurodeputados da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu visitou as ilhas de São Miguel e do Faial para avaliar a governação e o impacto da política das pescas da União Europeia nesta região ultraperiférica.