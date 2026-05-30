Polícia Marítima apreende 124 bidões de combustível à deriva no mar no Algarve

A Polícia Marítima recolheu hoje 124 bidões de combustível que estavam à deriva no mar a sul da costa de Albufeira, no distrito de Faro, suspeitos de serem utilizadas por redes criminosas.

"Os recipientes apreendidos apresentam características frequentemente associadas a operações logísticas utilizadas por redes de narcotráfico marítimo, nomeadamente para o abastecimento de embarcações de alta velocidade em alto-mar", destacou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado. A autoridade sublinhou ainda que "além da possível ligação a atividades criminosas", a presença destes bidões "constituía um perigo à navegação naquela área, podendo provocar acidentes materiais e ambientais".

A recolha foi realizada por elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão, após a deteção "no âmbito das ações regulares de vigilância e patrulhamento marítimo", com o objetivo do "combate às atividades ilícitas no mar e a salvaguarda da segurança da navegação e da proteção do ambiente marinho".