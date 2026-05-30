 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Condutor abandona carro após capotamento na Zona Velha

None
Foto Google Maps

Um veículo capotou na madrugada deste sábado na Calçada do Socorro, na Zona Velha do Funchal, tendo o condutor abandonado o local antes da chegada dos meios de socorro.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 1h45 e mobilizaram nove operacionais e três viaturas para a ocorrência, entre as quais um veículo de desencarceramento, uma ambulância e um carro de apoio.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a viatura capotada, mas sem qualquer ocupante no interior ou nas imediações, não tendo sido possível prestar assistência ao condutor.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo