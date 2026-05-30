Condutor abandona carro após capotamento na Zona Velha
Um veículo capotou na madrugada deste sábado na Calçada do Socorro, na Zona Velha do Funchal, tendo o condutor abandonado o local antes da chegada dos meios de socorro.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 1h45 e mobilizaram nove operacionais e três viaturas para a ocorrência, entre as quais um veículo de desencarceramento, uma ambulância e um carro de apoio.
Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a viatura capotada, mas sem qualquer ocupante no interior ou nas imediações, não tendo sido possível prestar assistência ao condutor.
