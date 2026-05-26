Autoridade Marítima Nacional abre concurso para mais meios de salvamento por 1ME

O diretor-geral da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e comandante-geral, Nuno Chaves Ferreira, anunciou hoje a abertura de um concurso público para quatro embarcações de salvamento marítimo, pelo valor base de um milhão de euros.

"Já foi lançado um concurso para quatro novas embarcações de salvamento marítimo de 10 metros, no valor de cerca de um milhão de euros, com entrega prevista até ao final do ano. Ou seja, neste último ano e meio, o investimento total em meios de salvamento marítimo ascendeu a 2,5 milhões de euros", destacou o vice-almirante.

Nuno Chaves Oliveira discursava na marina de Viana do Castelo, na sessão de entrega das três lanchas rápidas recuperadas, que se vão juntar a outras três embarcações entregues o ano passado, num investimento de 475 mil euros.

O diretor-geral da AMN adiantou que as embarcações hoje entregues foram "construídas entre 2009 e 2011 e encontravam-se inoperacionais há mais de dois anos, situação que, naturalmente, condicionava a capacidade de resposta do dispositivo de salvamento marítimo".

Desde o ano passado, revelou, "foram modernizadas quatro embarcações costeiras de salva-vidas --- SR 28 (Leixões), SR 40 (Funchal), SR 42 (Figueira da Foz) e SR 41 (Douro) ---, num investimento de cerca de 450 mil euros".

Foram "ainda adquiridas três motas de água, estando mais três em fase final de aquisição. Na semana passada, deu-se início à modernização eletrónica das unidades de apoio marítimo de grande capacidade Vigilante e Diligente, que voltarão a operar em setembro de 2026, com um investimento de cerca de 350 mil euros", especificou.

As três embarcações foram recuperadas nos estaleiros da empresa Navallethes, na zona industrial da Praia Norte.

"Entraram num processo de revisão, de grande revisão, que seria uma modernização, mas, à medida que aquilo foi sendo feito, constatámos que precisavam de uma intervenção diferente e mais profunda, o que aconteceu neste caso, fizeram cascos novos e, portanto, neste momento temos duas embarcações que são totalmente novas e temos uma em que só foi aproveitado o casco e ainda assim o casco foi reforçado", disse.

Segundo o responsável, uma das embarcações fica em Viana de Castelo, outra vai para Cascais e uma última para Nazaré".

"O dispositivo nacional de salvamento marítimo conta, na tipologia de salva-vidas costeiros, com 24 embarcações para assegurar uma resposta eficaz e geograficamente equilibrada. Atualmente, porém, dispomos de apenas 19 unidades, incluindo as hoje recebidas, o que evidencia uma lacuna que importa colmatar com determinação e urgência. Procuramos de alguma forma atender àqueles tinham embarcações em pior estado", afirmou.

O diretor-geral da Autoridade Marítima Nacional disse ainda que "os meios nunca são suficientes", mas que "é preciso de trabalhar com o que é proporcionado pelo Estado para acorrer àquilo que são as necessidades de salvamento marítimo".

"O distrito de Viana do Castelo está completamente coberto por embarcações e por meios [humanos] também", garantiu.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, presente na cerimónia, sublinhou "o ambiente de segurança e confiança" com o reforço de uma embarcação de salvamento marítimo.

Luís Nobre (PS) realçou que a importância da embarcação pelo facto de o concelho "ter uma grande frente atlântica, onde se praticam diversas atividades, desde a pesca até aos desportos náuticos".

Segundo o administrador da empresa, Francisco Portela Rosa, as embarcações hoje entregues atingem 40 nós de velocidade, o correspondente a 80 quilómetros por hora.