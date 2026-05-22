Green Market Madeira e IFCN em acção de reflorestação

A Falésia Atelier, entidade organizadora do Green Market Madeira realizou ontem, 21 de maio, a primeira iniciativa conjunta com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), numa acção de reflorestação e sensibilização ambiental destinada à comunidade escolar.

A actividade decorreu nos jardins junto ao parque da Pista de Patinagem dos Prazeres - Calheta, reunindo 45 crianças do 1.º ciclo do Externato de São Francisco de Sales – Centros Educativos da Apresentação de Maria. As crianças participaram na plantação de espécies nativas e em actividades educativas orientadas para a importância da preservação da floresta e do ecossistema madeirense.

Esta iniciativa surge na continuidade da última edição do Green Market Madeira, realizada a 25 e 26 de Abril, na Praceta 24 de Junho, na Calheta, onde o IFCN foi um dos parceiros. A acção de reflorestação representa um passo concreto na estratégia do evento para reduzir a pegada carbónica associada à sua realização, devolvendo à natureza parte do impacto gerado.

“O Green Market Madeira nasceu com a missão de promover práticas sustentáveis e aproximar a comunidade dos valores da economia circular e da protecção ambiental. Com esta acção de reflorestação, quisemos semear nas crianças o sentido de responsabilidade e cuidado pela nossa floresta, reforçando a importância de cada gesto na preservação do nosso ecossistema. Acreditamos que é através da educação e do envolvimento direto que conseguimos inspirar as gerações futuras a proteger a Madeira", afirmou Carlota Gouveia, co-organizadora do evento.